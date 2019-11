Massen-Gentest im Mordfall Claudia Ruf: Schon 675 Teilnehmer

Grevenbroich Auf der Suche nach dem Täter im 23 Jahre alten Mordfall Claudia Ruf haben die meisten aufgerufenen Männer eine Speichelprobe für einen Gentest abgegeben. Am ersten der beiden Massentest-Wochenenden in einer Grundschule in Grevenbroich in NRW seien 675 von rund 800 Männern dem Aufruf gefolgt, teilte die Polizei mit.

