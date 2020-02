Maschine mit Rückkehrern aus Wuhan gestartet

London Eine britische Chartermaschine mit Rückkehrern aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan ist unterwegs nach Großbritannien. Das teilte das Außenministerium in London mit. An Bord des Flugzeugs sind 200 Briten und weitereStaatsbürger - nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch Deutsche auf dem Weg in die Heimat.

