Mary von Dänemark kondoliert australischen Familien

Stockholm Die dänische Kronprinzessin Mary hat den Opfern der Feuersbrunst in ihrer Heimat Australien ihr Mitgefühl ausgedrückt. „Unser tiefempfundenes Beileid geht an die Familien, die ihre Liebsten verloren haben.

Unsere tiefstes Mitgefühl geht an die Familien, die ihr Zuhause verloren haben“, schreibt sie in einem Brief an Australiens Premierminister Scott Morrison. In Australien wüten seit Oktober verheerende Buschbrände, die mittlerweile eine Fläche von mehr als sechs Millionen Hektar zerstört haben. Das ist mehr als die Fläche von Dänemark. Mary ist gebürtige Australierin.