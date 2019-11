Mann verschanzt sich in Gebäude - Festnahme

Buchholz In einem Gewerbegebiet an der Autobahn 7 Hamburg-Hannover hat sich ein Mann nach Polizeiangaben in einem Gebäude verschanzt. Am Nachmittag teilte die Polizei mit, dass die Lage beruhigt sei, man habe eine Person festgenommen.

