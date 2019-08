Mann „vergisst“ Ehefrau auf Parkplatz - Grund unbekannt

Schkortleben Ein Mann aus Bayern hat seine Ehefrau auf einem Autobahnparkplatz in Sachsen-Anhalt „vergessen“. Das Ehepaar habe am Morgen auf dem Parkplatz Schkortleben an der Autobahn 38 einen Zwischenstopp gemacht, teilte die Polizei in Halle mit.

