Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Berlin

Berlin Bei einem Feuer in einer Wohnung in Berlin ist ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Der Brand war laut Feuerwehr in der Erdgeschoss-Wohnung eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa