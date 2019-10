Mann stiehlt Lastwagen und fährt in Autos - 17 Verletzte

Limburg Mit einem gestohlenen schweren Lastwagen ist ein Mann am Abend in der Innenstadt von Limburg auf mehrere Autos aufgefahren und hat 16 Menschen verletzt. Der Diebstahl passierte laut Polizei in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes.

