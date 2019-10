Mann steuert Auto in Menschengruppe vor Café: fünf Verletzte

Deventer In eine Menschengruppe vor einem Café ist ein Autofahrer in der niederländischen Stadt Deventer gefahren. Er verletzte dabei fünf Menschen. Vier von ihnen wurden in Krankenhäusern behandelt, teilte die niederländische Polizei in Deventer mit.

