Mann mit Axt von Polizei erschossen

Hoppstädten-Weiersbach Ein mit einer Axt bewaffneter Mann ist in Rheinland-Pfalz von der Polizei erschossen worden. Eine Zeugin hatte den Mann gestern Nachmittag an einem Sportlerheim in Hoppstädten-Weiersbach bemerkt. Dort soll er eine Person mit einer Axt bedroht und auf ein Auto eingeschlagen haben.

