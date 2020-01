Mann in Lettland erschießt anderen Menschen und sich selbst

Riga In Lettland hat ein Mann in einem Bürogebäude einen anderen Menschen und dann sich selbst getötet. Nach Angaben der Polizei rief der Täter einen Mann aus einem Büro in den Flur des Gebäude in der Hauptstadt Riga und eröffnete mit einer registrierten Pistole das Feuer auf sein Opfer.

