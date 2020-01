Mann greift Menschen mit Messer südlich von Paris an

Paris Ein Mann hat bei Paris mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Der Täter sei am Nachmittag „neutralisiert“ worden, heißt es von der Polizei. Wenn die Sicherheitskräfte in Frankreich von „neutralisieren“ sprechen, meinen sie in der Regel, dass der Täter außer Gefecht gesetzt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa