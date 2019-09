Mann fährt im Streit Ehefrau mit Auto an

Kamen Ein Ehestreit ist heute in Kamen in Nordrhein-Westfalen so eskaliert, dass ein Mann sich betrunken ans Steuer setzte und seine Ehefrau mit dem Auto anfuhr. Sie wurde dabei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

