Mann brennt aus Versehen eigenes Haus ab - Millionenschaden

Donzdorf Ein Mann hat bei Dacharbeiten in Donzdorf im Kreis Göppingen sein eigenes Haus in Brand gesteckt und 1,2 Millionen Euro Schaden verursacht. Beim Verschweißen von Dachplatten setzte der 55-Jährige gestern die Kunststofffassade seines Hauses in Brand.

