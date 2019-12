Mann bei Weihnachtsfeier in Pfarrhaus schwer verletzt

Aue-Bad Schlema Bei einer Weihnachfeier in einem Pfarrhaus in Sachsen ist ein 51-Jähriger durch einen Stich schwer verletzt worden. Bei der Feier für Bedürftige an Heiligabend in Aue-Bad Schlema im Erzgebirgskreis war es zu einer Auseinandersetzung während der Ausgabe von Geschenken gekommen.

