Manche Eltern geben Babys exotische Namen

Wiesbaden Bei der Vornamen-Wahl für ihr Baby haben Eltern sich in den vergangenen Jahren auch von der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ anregen lassen. Die Gesellschaft für deutsche Sprache listet in einer Aufstellung „besonderer Namen“ knapp zwei Dutzend Charaktere der Serie auf, darunter Daenerys, Tyrion und Arya.

