Macron strebt Abmachung mit Trump zu Digitalsteuer an

Paris Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron strebt mit den USA einen Deal zur Digitalbesteuerung an und will damit einen drohenden Handelskonflikt vermeiden. Er habe mit seinem US-Kollegen Donald Trump eine „exzellente Diskussion“ zu dem Thema gehabt, berichtete Macron via Twitter.

Von dpa