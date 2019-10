Macron fordert Ende von türkischer Militäroffensive

Paris Die türkische Militäroffensive in Nordsyrien muss nach den Worten von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron so rasch wie möglich beendet werden. Das sagte Macron in einem Telefongespräch mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump, wie aus Kreisen des Pariser Präsidialamtes verlautete.

