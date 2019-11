Maas will mit Türkei über Inhaftierung von Anwalt sprechen

Hiroshima Bundesaußenminister Heiko Maas will beim G20-Treffen in Japan mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu über die Verhaftung eines türkischen Anwalts der deutschen Botschaft in Ankara sprechen.

