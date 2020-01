Maas optimistisch zu Libyen-Vereinbarung bei Gipfel

Berlin Außenminister Heiko Maas hat sich optimistisch geäußert, dass auf der Berliner Libyen-Konferenz ein Abkommen zur Befriedung des Konflikts in dem Land unterzeichnet werden könnte. „Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir glauben, dass wir mit allen Beteiligten eine derartige Vereinbarung auf einer solchen Konferenz treffen können“, sagte Maas in Berlin.

