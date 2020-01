Luftwaffe schickt noch heute Evakuierungsflugzeug nach China

Berlin Die Luftwaffe will noch heute zu einem Rückholungsflug in die schwer vom Coronavirus betroffene chinesische Provinz Hubei starten. Nach dpa-Informationen soll das Flugzeug um kurz nach 10 Uhr am Vormittag von Köln-Wahn aus abheben.

