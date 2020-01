Lufthansa will 4500 Mitarbeiter einstellen

Frankfurt/Main Die Lufthansa will in diesem Jahr Tausende neue Mitarbeiter einstellen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz seien mehr als 4500 Einstellungen geplant, teilte die Airline mit. Dabei gehe es um Nachbesetzungen offener Stellen und teils auch um den Aufbau von Jobs.

