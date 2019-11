Lufthansa-Flugbegleiter drohen mit Ausweitung der Streiks

Frankfurt/Main Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo droht erneut damit, ihre Streiks auf andere Lufthansa-Gesellschaften auszuweiten. In Gesprächen mit der Airline am Wochenende über eine mögliche Schlichtung des Tarifkonflikts müsse eine völlige Kehrtwende her, sagte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies der dpa.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa