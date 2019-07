London will iranischen Öltanker gegen Zusicherung freigeben

Die britische Fregatte HMS Montrose. Foto: Steve Parsons/PA/Archiv.

London/Gibraltar Im Streit zwischen London und Teheran über einen in Gibraltar festgesetzten iranischen Öltanker hat es erste Anzeichen einer Entspannung gegeben. Der britische Außenminister Jeremy Hunt stellte eine Freigabe des Schiffes durch die Behörden in dem britischen Überseegebiet in Aussicht, sollte der Iran zusichern, dass die Ladung nicht für Syrien bestimmt ist.

