Löw lobt „willige Mannschaft“: Hector für Schulz

Frankfurt/Main Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat der Nationalmannschaft ein positives Jahreszeugnis ausgestellt. Für die am Ende souverän geschaffte EM-Qualifikation wolle er der DFB-Auswahl „ein großes Kompliment aussprechen“, sagte Löw in Frankfurt am Main.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa