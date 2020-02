Löw: Erfolge mit Nationalteam keine „Selbstverständlichkeit“

Berlin Bundestrainer Joachim Löw hat vor der EM 2020 vor zu hohen Erwartungen an seine junge Fußball-Nationalmannschaft gewarnt. „Die Jahre der Selbstverständlichkeit sind vorbei. Wir müssen uns alles neu und hart erarbeiten, Schritt für Schritt, mit Leidenschaft, Begeisterung und Überzeugung“, sagte der 59-Jährige im Interview der „Bild am Sonntag“ und der „Welt am Sonntag“.

