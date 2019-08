Lkw steckte in enger Straße fest - Nach drei Tagen geborgen

Hutthurm In einer Straße in Niederbayern ging seit Dienstag nichts mehr, weil sich der Fahrer eines Sattelschleppers auf sein Navi verlassen hatte. Am Abend konnte der Lkw schließlich mit schwerem Gerät geborgen werden.

