LKW fährt auf Fahrzeuge auf - Viele Verletzte in Limburg

Limburg Ein Lastwagenfahrer ist am Abend an einer Ampel im hessischen Limburg auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren und hat 16 Menschen verletzt. Der schwere Lastwagen war laut Polizei zuvor in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes gegenüber dem Landgericht gestohlen worden.

