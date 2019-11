Liverpool schlägt Brighton und zieht Man City davon

Liverpool Der englische Tabellenführer FC Liverpool hat einen weiteren Schritt in Richtung Fußball-Meisterschaft gemacht. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann in der Premier League in Unterzahl mit 2:1 gegen Brighton&Hove Albion.

