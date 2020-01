Liverpool bezwingt Tottenham: 16 Punkte Vorsprung

London Der FC Liverpool stürmt weiter unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft in der englischen Premier League. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann bei Tottenham Hotspur mit 1:0 und fuhr den zwölften Liga-Sieg in Serie ein.

