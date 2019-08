Letzte Wahlkampfveranstaltungen vor Landtagswahlen

Potsdam Einen Tag vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen stehen die letzten Wahlkampfveranstaltungen an. In Potsdam erwartet die Brandenburger CDU Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, in Sachsen beendet die AfD in Görlitz als letzte große Partei ihren Wahlkampf.

