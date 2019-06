Leroy Sané gibt keine Aufklärung zur Zukunft

Mainz Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich nach dem letzten Saisoneinsatz ohne eine Aufklärung über seine sportliche Zukunft in die Sommerpause verabschiedet. Er gehe jetzt erstmal in den Urlaub, alles Weitere werde man dann sehen, sagte der 23 Jahre alte Profi des englischen Meisters Manchester City nach dem 8:0 der DFB-Auswahl gegen Estland in der EM-Qualifikation in Mainz.

