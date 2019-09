Leichenfund in Hannover - Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Hannover Der Fund eines Leichnams in einer Wohnung gibt der Polizei in Hannover Rätsel auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei vom Verdacht eines Tötungsdeliktes aus. Die Polizeidirektion in Hannover teilte am Abend mit, der Leichnam sei bei Ermittlungen in einem Vermisstenfall entdeckt worden.

