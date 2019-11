Leichenfund bei London: Polizei vermutet alle Opfer aus Vietnam

Belfast Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen nahe London gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass alle Opfer aus Vietnam stammen. Man stehe deswegen in Kontakt mit der vietnamesischen Regierung, teilte die Polizei in Essex mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa