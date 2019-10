LeBron James sponsert Tacos für Waldbrand-Bekämpfer

Los Angeles Basketball-Superstar LeBron James hat der Feuerwehr und den Ersthelfern in Los Angeles einen „Foodtruck“ zur Versorgung mit Tacos geschickt. „Diese Männer und Frauen sind unglaublich in dem, was sie tun“, sagte der Lakers-Spieler dem Promi-Portal „TMZ.com“.

