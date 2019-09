Lastwagen fährt in Markt in Zentralchina: 10 Tote

Peking Ein Lastwagen ist in Zentralchina in einen gut besuchten Markt gerollt und hat zehn Menschen getötet. 16 weitere wurden verletzt, berichtete die Nachrichtenagentur China News Service. Das Unglück passierte am Sonntagmorgen in Huashi in der Provinz Hunan.

