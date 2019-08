Kuh bricht aus Koppel aus und steigt 22-Jährigem aufs Auto

Arnstadt Was für eine blöde Kuh: Das dürfte sich wohl ein 22-Jähriger gedacht haben, dem in Arnstadt eines dieser Tiere auf die Motorhaube stieg und so den Wagen beschädigte. Mehrere Kühe waren gestern von einer Koppel ausgebrochen und auf eine Kreisstraße gelaufen.

