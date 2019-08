Krisenstimmung in Italien: Lega und Sterne gespalten wie nie

Rom In Italien droht wegen einer umstrittenen Bahntrasse eine Regierungskrise. In der Koalition sei in den vergangenen Monaten „etwas kaputtgegangen“, sagte Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, vor Anhängern.

