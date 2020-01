Kreml: Merkel zu Arbeitsbesuch in Russland erwartet

Moskau Kremlchef Wladimir Putin will am kommenden Samstag Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Sie werde auf Einladung des russischen Präsidenten zu einem Arbeitsbesuch in Russland erwartet, teilte der Kreml in Moskau mit.

