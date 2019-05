Kramp-Karrenbauer sieht neues Anti-Groko-Video gelassen

München CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht die neue Kritik an der Bundesregierung in einem Youtube-Video gelassen. „Es ist eine Meinungsäußerung in den letzten Tagen des Wahlkampfes wie andere Meinungsäußerungen auch“, sagte sie.

