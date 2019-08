Kramp-Karrenbauer besucht Soldaten in Jordanien

Amman Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will ein neues Mandat für die im Irak und Jordanien eingesetzten Bundeswehrsoldaten erreichen. Ziel sei es, dauerhaft Sicherheit und Stabilität in der Region zu gewährleisten, sagte Kramp-Karrenbauer, die zu ihrer ersten Einsatzreise in der jordanischen Hauptstadt Amman landete.

