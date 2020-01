Kramp-Karrenbauer begrüßt Angebot von Merz

Hamburg CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Angebot von Ex-Fraktionschef Friedrich Merz begrüßt, in einem Team für den Erfolg der Partei bei der nächsten Bundestagswahl mitzuarbeiten. „Ich freue mich über die Bereitschaft von Friedrich Merz, sich zu engagieren“, sagte Kramp-Karrenbauer am Rande der Klausur der CDU-Spitze in Hamburg.

