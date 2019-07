Konflikt zwischen Türkei und Haftar-Truppen verschärft sich

Istanbul Der Konflikt zwischen der Türkei und den Truppen des Generals Chalifa Haftar in Libyen spitzt sich zu. Sechs türkische Staatsbürger sind in der Gewalt von „Haftars illegaler Miliz in Libyen“, wie das türkische Außenministerium mitteilte.

