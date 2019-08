Kokain im Millionenwert in der Karibik aufgebracht

Bogota Kokain im Millionenwert haben Militärs in Panama und Kolumbien in einer Gemeinschaftsaktion in der Karibik aus dem Verkehr gezogen. Marineverbände der beiden Länder stoppten nach einer längeren Verfolgungsjagd eine mit fünf Männern besetzte Motorjacht, mit der insgesamt 4,5 Tonnen Kokain nach Zentralamerika unterwegs waren.

