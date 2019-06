Koalitions-Fraktionsspitzen von Union und SPD reden weiter

Berlin Die Spitzen der Koalitionsfraktionen setzen am Morgen ihre Klausurtagung in Berlin fort. Die Fraktionsvorstände wollen unter anderem über Fragen der Wirtschaft, des Mobilfunkausbaus und der Pflege sprechen, kündigte der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich an.

