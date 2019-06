Klopp zu Liverpool-Sieg: „So glücklich für diese Spieler“

Madrid Nach dem Champions-League-Sieg mit dem FC Liverpool traut Trainer Jürgen Klopp seinem Team in den nächsten Jahren noch mehr große Erfolge zu. „Diese Gruppe ist immer noch am Anfang. Das ist ein Team in einem wundervollen Alter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa