Klöckner stellt Umfrage-Ergebnisse zu Nährwert-Logos vor

Berlin In der Debatte um eine klarere Kennzeichnung von Zucker, Fett und Salz in vielen Lebensmitteln soll heute eine wichtige Vorentscheidung fallen. Ernährungsministerin Julia Klöckner stellt das Ergebnis einer offiziellen Verbraucherbefragung vor, in der vier Modelle untersucht wurden.

