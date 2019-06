Klima-Demos im Rheinischen Revier gehen weiter

Erkelenz Die Proteste für mehr Klimaschutz im Rheinland gehen weiter. Tausende Teilnehmer werden heute zu Protesten und Aktionen am Tagebau Garzweiler erwartet. Nach ihrem internationalen Streiktag in Aachen mit Zehntausenden Teilnehmern hat die Protestbewegung „Fridays For Future“ zu einem Demonstrationszug aufgerufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa