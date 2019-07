Kleinstadt Monheim will Gratis-Busse beschließen

Monheim Monheim will als eine der wenigen Kommunen in Deutschland einen Gratis-Nahverkehr beschließen. Es gilt als sicher, dass der Stadtrat der 44 000-Einwohner-Stadt nahe Düsseldorf die Pläne am Abend annimmt.

