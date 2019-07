Kleiner Royal Archie wird getauft

London Der Kleinste der britischen Royals, Archie, wird heute in einer Kapelle von Schloss Windsor getauft. In der Nähe liegt auch die St.-Georgs-Kapelle, in der seine Eltern, Prinz Harry und Herzogin Meghan, im Mai 2018 ihre Hochzeit gefeiert hatten.

