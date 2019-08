Kleiner Junge erstickt in Vietnam in Schulbus

Hanoi In Vietnams Hauptstadt Hanoi ist ein sechs Jahre alter Junge in einem Schulbus erstickt, wo man ihn vergessen hatte. Das Kind wurde erst nachmittags - nach neun Stunden - in der letzten Reihe des abgestellten Busses gefunden, wie die Schule mitteilte.

